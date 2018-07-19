Иркутская область первой в России перестанет выжигать траву

Иркутская область стала первым регионом России, который радикально снизит выжигание сухой травы в рамках борьбы с лесными пожарами



Согласно опубликованному проекту лесного плана региона, площадь выжиганий в ближайшие 10 лет будет снижена в три раза: с нынешних 294 тысяч гектаров до 97 тысяч гектаров. Об этом сообщает Российское отделение «Гринпис».



«Гринпис» уже много лет борется с так называемыми контролируемыми профилактическими выжиганиями. Работники лесничеств весной сжигают сухую траву, чтобы по ней потом не мог распространиться огонь. «Но на практике нередко получают противоположный результат: ограниченные ресурсы не позволяют проконтролировать горение на площадях в тысячи гектаров, огонь быстро распространяется на лес и нередко на ближайшие деревни. Кроме того, работники лесничеств подают дурной пример местным жителям, которые тоже начинают жечь сухую траву. Как результат, в регионах, где проводят масштабные выжигания, пожарная обстановка ухудшается», - отмечают в Гринписе.



- Это первый прецедент в стране — наконец-то власти признали, что рискованную практику выжигания нужно сводить к минимуму, оставляя её только для тех участков, где другие меры недоступны, а последствия реально проконтролировать. 97 тысяч гектаров — это тоже слишком большие площади, в идеале площадь выжигания следует уменьшить до нескольких тысяч гектаров. Мы надеемся, что пример возьмут на вооружение и другие регионы, в которых пожары уже приобрели катастрофические масштабы, и так же впишут сокращение выжиганий в свои лесные планы на ближайшие годы. Это особенно важно для Сибири и Дальнего Востока, где каждый год огонь уничтожает миллионы гектаров леса, — комментирует Григорий Куксин, руководитель пожарного отдела Greenpeace.



Одна из самых опасных ситуаций сложилась в Амурской области. Лесной план этого региона предполагает выжигание на площади в 180 тысяч гектаров. В этом году в области уже была объявлена чрезвычайная ситуация, с начала года выгорело более двух миллионов гектаров лесов и полей. Часть пожаров возникла именно из-за «контролируемых» палов.





