Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июля

18 Июля

Популярное

Иркутская область первой в России перестанет выжигать траву

Иркутская область первой в России перестанет выжигать траву
Общество, 
Иркутская область стала первым регионом России, который радикально снизит выжигание сухой травы в рамках борьбы с лесными пожарами

Согласно опубликованному проекту лесного плана региона, площадь выжиганий в ближайшие 10 лет будет снижена в три раза: с нынешних 294 тысяч гектаров до 97 тысяч гектаров. Об этом сообщает Российское отделение «Гринпис».

«Гринпис» уже много лет борется с так называемыми контролируемыми профилактическими выжиганиями. Работники лесничеств весной сжигают сухую траву, чтобы по ней потом не мог распространиться огонь. «Но на практике нередко получают противоположный результат: ограниченные ресурсы не позволяют проконтролировать горение на площадях в тысячи гектаров, огонь быстро распространяется на лес и нередко на ближайшие деревни. Кроме того, работники лесничеств подают дурной пример местным жителям, которые тоже начинают жечь сухую траву. Как результат, в регионах, где проводят масштабные выжигания, пожарная обстановка ухудшается», - отмечают в Гринписе.

- Это первый прецедент в стране — наконец-то власти признали, что рискованную практику выжигания нужно сводить к минимуму, оставляя её только для тех участков, где другие меры недоступны, а последствия реально проконтролировать. 97 тысяч гектаров — это тоже слишком большие площади, в идеале площадь выжигания следует уменьшить до нескольких тысяч гектаров. Мы надеемся, что пример возьмут на вооружение и другие регионы, в которых пожары уже приобрели катастрофические масштабы, и так же впишут сокращение выжиганий в свои лесные планы на ближайшие годы. Это особенно важно для Сибири и Дальнего Востока, где каждый год огонь уничтожает миллионы гектаров леса, — комментирует Григорий Куксин, руководитель пожарного отдела Greenpeace.

Одна из самых опасных ситуаций сложилась в Амурской области. Лесной план этого региона предполагает выжигание на площади в 180 тысяч гектаров. В этом году в области уже была объявлена чрезвычайная ситуация, с начала года выгорело более двух миллионов гектаров лесов и полей. Часть пожаров возникла именно из-за «контролируемых» палов.


лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гринпис: Бурятия – один из лидеров по потере лесов
Гринпис: Бурятия – один из лидеров по потере лесов
Общество, 19.07.2018
Данные о потерях лесного покрова мира представили учёные Мерилендского университета
Иркутская область первой в России перестанет выжигать траву
Иркутская область первой в России перестанет выжигать траву
Общество, 19.07.2018
Иркутская область стала первым регионом России, который радикально снизит выжигание сухой травы в рамках борьбы с лесными пожарами
Питерский музыкант влюбился в Бурятию после «Ночи ёхора»
Питерский музыкант влюбился в Бурятию после «Ночи ёхора»
Общество, 19.07.2018
Он приезжал дать концерт в столице республики. ВИДЕО
В Бурятии чиновница обманула подругу на 220 тысяч
В Бурятии чиновница обманула подругу на 220 тысяч
Общество, 19.07.2018
Долг с женщины пришлось взыскивать судебным приставам  
Иркутские велосипедисты выиграли медали на Кубке России
Иркутские велосипедисты выиграли медали на Кубке России
Общество, 19.07.2018
Они участвовали в даунхилле и байкер-кроссе
В Бурятии с Селенги вывезли почти 2 тонны мусора
В Бурятии с Селенги вывезли почти 2 тонны мусора
Общество, 19.07.2018
Общественники очистили берег реки
Сироты Бурятии создали туристическую тропу
Сироты Бурятии создали туристическую тропу
Общество, 19.07.2018
В поход отправились два выпускника
В Бурятии стартовала акция «Чудесный портфель»
В Бурятии стартовала акция «Чудесный портфель»
Общество, 19.07.2018
Для сирот собирают школьные принадлежности
6 долгожительниц Бурятии отметили юбилеи
6 долгожительниц Бурятии отметили юбилеи
Общество, 19.07.2018
Им вручили персональные поздравления от президента России
В Бурятии вертолёт санавиации спас 7 младенцев за месяц
В Бурятии вертолёт санавиации спас 7 младенцев за месяц
Общество, 19.07.2018
За прошлый год вертолёт эвакуировал более 500 человек в Бурятии
В Бурятии началась Неделя туризма на Великом шёлковом пути
В Бурятии началась Неделя туризма на Великом шёлковом пути
Общество, 19.07.2018
В открытии принял участие представитель Всемирной туристской организации при ООН
Стало известно, сколько улан-удэнских студентов бездельничало
Стало известно, сколько улан-удэнских студентов бездельничало
Общество, 19.07.2018
Пока студенты и начинающие специалисты только готовятся к активному поиску работы, аналитики HeadHunter (hh.ru) решили узнать, что занимало  у них основную часть времени во время учёбы
На гастрономическом шоу в Улан-Удэ приготовили буузы с горошину
На гастрономическом шоу в Улан-Удэ приготовили буузы с горошину
Общество, 19.07.2018
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Шоу побратимов бууз»

В Бурятии сохранится дождливая и тёплая погода
В Бурятии сохранится дождливая и тёплая погода
Общество, 19.07.2018
Воздух прогреется до 32 градусов

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^