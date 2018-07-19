Сироты Бурятии создали туристическую тропу

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

В поход отправились два выпускника



Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, четвёртый год подряд принимают участие в создании туристической тропы близ курорта минеральных вод «Шумак». В этом году совместно с руководителем ассоциации «Большая Байкальская тропа», общественником Андреем Сукнёвым отправились в поход двое выпускников социальных учреждений.



Ребята проявили себя работоспособными, трудолюбивыми и активными, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



- Такие походы дают возможность не только отдохнуть, но и поработать на благо общества, научиться навыкам строительства, скалолазания, самостоятельного приготовления пищи, оказания первой помощи, выстраивания доверительных взаимоотношений, - сообщают организаторы.

