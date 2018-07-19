В поход отправились два выпускника
Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, четвёртый год подряд принимают участие в создании туристической тропы близ курорта минеральных вод «Шумак». В этом году совместно с руководителем ассоциации «Большая Байкальская тропа», общественником Андреем Сукнёвым отправились в поход двое выпускников социальных учреждений.
Ребята проявили себя работоспособными, трудолюбивыми и активными, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
- Такие походы дают возможность не только отдохнуть, но и поработать на благо общества, научиться навыкам строительства, скалолазания, самостоятельного приготовления пищи, оказания первой помощи, выстраивания доверительных взаимоотношений, - сообщают организаторы.
Сироты Бурятии создали туристическую тропу
Общество, Фото:
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