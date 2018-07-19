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В Бурятии стартовала акция «Чудесный портфель»

В Бурятии стартовала акция «Чудесный портфель»
Общество, 
Для сирот собирают школьные принадлежности

Коллектив Бичурского центра помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, организовал проведение акции «Чудесный портфель» по сбору школьных принадлежностей для воспитанников учреждения.

Детям нужны учебники, школьная и спортивная форма, школьные рюкзаки, канцелярия (дневники, тетради, ручки, карандаши, краски акварельные и гуашь, кисточки, альбомы для рисования, цветные картон и бумага и многое другое).

Доставить необходимые канцелярские товары и передать их детям можно по адресу: село Бичура, улица Соломенников 8, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

- Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в благотворительной акции «Чудесный портфель» с целью оказания помощи в подготовке школьников из числа воспитанников центра к новому учебному году, - призывают организаторы.
благотворительность
 
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