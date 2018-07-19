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В Бурятии сохранится дождливая и тёплая погода

В Бурятии сохранится дождливая и тёплая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
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По данным Бурятского гидрометцентра, днём 19, 20 и 21 июля по юго-западу с дальнейшим распространением на остальную территорию, ожидается выход южного циклона: дожди, ливни, местами сильные дожди, грозы, возможны град и шквалистое усиление ветра до 15-24 м/с.

19 июля по республике ожидается жаркая погода, днём местами короткие грозовые дожди. По юго-западу грозы, ливни, град, возможны шквалы. Ветер переменный 5-10, при грозах до 15 м/с. Температура ночью 14-19, местами 8-13; днём 27-32, местами 17-22 тепла.

В Улан-Удэ без осадков, ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 16-18, днём максимальная 29-31 тепла.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне МЧС было объявлено штормовое предупреждение.

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