Бурятия поучаствует в челябинском форуме «Вместе - ради детей!»

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

На форуме рассмотрят вопросы помощи детям



Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей!» пройдёт 5-7 сентября в Челябинске. На базе реабилитационного центра «Светлый» в республике прошло рабочее совещание в формате видеосвязи с ключевыми партнёрами - субъектами России по подготовке мероприятий деловой программы.



- Форум станет федеральной диалоговой площадкой для обмена решениями в сфере поддержки детства. Ежегодная выставка-форум «Вместе – ради детей!» организуется для продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, - сообщают организаторы.



Деловая программа включает в себя более 100 мероприятий. Наиболее яркие лидеры - победители в специальных номинациях выставки получат дипломы профессионального признания, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.