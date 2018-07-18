На форуме рассмотрят вопросы помощи детям
Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей!» пройдёт 5-7 сентября в Челябинске. На базе реабилитационного центра «Светлый» в республике прошло рабочее совещание в формате видеосвязи с ключевыми партнёрами - субъектами России по подготовке мероприятий деловой программы.
- Форум станет федеральной диалоговой площадкой для обмена решениями в сфере поддержки детства. Ежегодная выставка-форум «Вместе – ради детей!» организуется для продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, - сообщают организаторы.
Деловая программа включает в себя более 100 мероприятий. Наиболее яркие лидеры - победители в специальных номинациях выставки получат дипломы профессионального признания, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Бурятия поучаствует в челябинском форуме «Вместе - ради детей!»
Общество, Фото:
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