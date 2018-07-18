Она продлится до 30 июля
В 125-й день рождения поэта Владимира Маяковского в Улан-Удэ организовали книжную выставку в читальном зале Национальной библиотеки Бурятии. На экспозиции «Я знаю силу слов» представлены как современные исследования творчества поэта, так и фундаментальные труды советских литературоведов.
- Маяковский - один из талантливейших русских поэтов первой трети 20 века, драматург, публицист, актёр, художник. Он родился 19 июля 1893 года в грузинском селе Багдади, начальное образование получил в Кутаисской гимназии, свободно владел грузинским языком. Участвовал в революционной демонстрации, читал агитационные брошюры. Восторженное отношение Маяковского к революции красной нитью проходит через всё его творчество, - сообщают организаторы.
Выставка будет проходить с до 30 июля, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
В Улан-Удэ проходит выставка к 125-летию Маяковского
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