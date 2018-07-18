Фестиваль «Этноподиум» проходит на Байкале

Это праздник единства национального костюма



Х юбилейный фестиваль «Этноподиум на Байкале» прозодит с 16 по 22 июля на площадке базы отдыха «Байкал-Трек» в Куркутском заливе Ольхонского района Иркутской области.



- Это значимое событие, праздник национального костюма, моды, дизайна и ремесел, единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства, - сообщает администрация Ольхонского района.



Участниками фестиваля станут люди от 5 лет до 80 лет: студенты профильных учебных заведений, мастера народного творчества, любители, известные дизайнеры, Театры мод.



Приедут искусствоведы и эксперты из зарубежных стран: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Китай. Также будут участники из Москвы, Бурятии, Уфы, Казани, Крыма, Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа и др.



Предусмотрены мероприятия на открытых и закрытых площадках: отборочные туры, мастер-классы, выставки, Гала-показ; экскурсии по историческим и сакральным местам.



«Этноподиум» в 2010 году вошёл в Книгу рекордов Иркутской области. В 2011 году 14 сентября был отмечен на VII Байкальском экономическом форуме как один из лучших этнокультурных проектов. Проект пройдёт с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.