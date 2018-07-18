Старообрядцы Бурятии выступят на фестивале в Забайкалье

Конкурс проводится уже в пятый раз
С 17 по 20 августа в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» Красночикойского района в пятый раз пройдёт Международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая».
Детские, взрослые сценические и фольклорные коллективы примут участие в одном из мероприятий фестиваля - IV конкурсе «Наше наследие». Конкурс проводится среди коллективов, занимающихся изучением и сохранением народной песенной культуры, сообщили в пресс-службе министерства культуры Забайкальского края.
Поступило более 40 заявок из Бичурского, Кижингинского, Тарбагатайского районов и города Улан-Удэ. Забайкальский край на фестивале представят Агинский, Кыринский, Петровск-Забайкальский, Тунгокоченский, Улетовский, Хилокский, Читинский районы и город Чита.
По сложившейся традиции большую творческую программу представят коллективы Красночикойского района, хозяева фестиваля, среди которых фольклорные группы сел Архангельское, Захарово, Красный Чикой, Малоархангельское, Урлук, Шимбилик. В числе почётных гостей фестиваля творческие коллективы из Китая и Монголии.
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