Военнослужащие понтонного подразделения мотострелкового соединения в Забайкальском крае навели наплавной мост и организовали паромную переправу через реку Онон
Это состоялось в ходе тактико-специального учения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе практической части мероприятия военнослужащие отработали задачи по проведению разведки на маршруте следования расчётов понтонно-мостового парка и береговой линии. Передовая группа была переброшена на противоположный берег на скоростной надувной лодке.
Понтонеры выполнили нормативы по развертыванию наплавного моста длиной до 100 метров и организовали паромную переправу с использованием входящих в комплект буксирно-моторных катеров. Также они перебросили личный состав, применив плавающий транспортер.
Для усложнения задачи была отработана вводная по отражению нападения группы условных террористов, пытавшихся сорвать перевозку военной техники через водную преграду.
Помимо этого, для скрытной переброски вооружения и личного состава военнослужащие выполнили установку дымовой завесы.
В Забайкалье понтонеры навели 100-метровый мост через Онон
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