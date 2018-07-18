Ребятам и игровой форме рассказали правах и обязанностях жителя страны
Сегодня комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района совместно с Городским центром медицинской профилактики провели в спортивном лагере «Юнтур» акцию «Правовой автопоезд».
Специалисты провели с детьми правовую интеллектуальную игру «Подросток и закон». Ребята обсуждали вопросы, касающиеся прав, обязанностей и ответственности гражданина России, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.
Дети Улан-Удэ сыграли в «Правовой автопоезд»
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