Дети Улан-Удэ сыграли в «Правовой автопоезд»

Ребятам и игровой форме рассказали правах и обязанностях жителя страны



Сегодня комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района совместно с Городским центром медицинской профилактики провели в спортивном лагере «Юнтур» акцию «Правовой автопоезд».



Специалисты провели с детьми правовую интеллектуальную игру «Подросток и закон». Ребята обсуждали вопросы, касающиеся прав, обязанностей и ответственности гражданина России, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.

