Роспотребнадзор назвал опасные места купания на Байкале

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. из архива

В список опасных мест попал Горячинск, Выдрино, Байкальский прибой и другие



Было обследовано 35 водоёмов, где предпочитают купаться и отдыхать жители Бурятии. В список попали реки Селенга, Таловка, Джида, Брянка, Курба, Кодун, Хилок, Бичурка, Уда, Иркут, Цакирка, Баргузин, Улгана, Снежная, Зун-Мурино, Тунка, Верхняя Ангара; озёра Байкал, Челутай, Хонхолойское, Искусственное, Котокель, Слюдянское, Гусиное, Щучье, Сосновое, Большая и малая Еравна, Гунда, Генеральское, Торма, Карасиное; карьеры в посёлке Загорск, сёлах Тулунжа и Сужа.



- Исследовано 189 проб воды водных объектов на соответствие санитарно-химическим показателям, 260 – по микробиологическим, 199 – по паразитологическим и вирусологическим показателям, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



По результатам исследований качество воды в озере Байкал в селе Горячинск и озере Котокель села Черёмушки, реке Таловка на одноимённой станции не соответствует санитарным требованиям по показателям загрязнения водоёма органическими веществами.



В озёрах Малая Еравна посёлка Ширинга, Сосновое и Большая Еравна села Сосново-Озёрское, озеро Хонхолойское села Хонхолой, река Хилок села Подлопатки, река Селенга в посёлке Наушки, река Уда в селе Хоринск не соответствует по содержанию железа; в озёрах Генеральское и Байкал в селе Посольское, городе Бабушкин, селе Энхалук, станциях Байкальский прибой, Култушная, реке Селенга города Улан-Удэ, посёлке Селенгинск, сёлах Кабанск и Истомино – по уровню окраски; в Селенге, протекающей в селе Сотниково – по показателям органического загрязнения воды, содержанию аммиака, нитратов, полифосфатов.



Не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям вода в реке Уда, протекающая в Улан-Удэ, в реке Селенга посёлка Стеклозавод, селе Сотниково, посёлке Селенгинск.



По тем же показателям не соответствует вода в реке Снежная села Выдрино; в реке Таловка; реке Хилок сёл Подлопатки и Харитоново; в озере Байкал в местности Байкальский прибой и Култушная; в озёрах Карасиное и Торн (Торма) села Хурумша, Хонхолойское села Хонхолой; в карьере села Сужа.



По паразитологическим и вирусологическим показателям качество воды водных объектов соответствует гигиеническим нормативам.



Управление Роспотребнадзора предупреждает жителей Бурятии, что купание, занятия спортом и отдых на водных объектах, не отвечающих санитарным требованиям, опасно для здоровья.

