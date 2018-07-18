В Бурятии выступит ансамбль моринхуристов Монголии

По словам организаторов, ансамбль моринхуристов для Монголии примерно такое же уникальное и яркое явление, как «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова для России. Коллектив известен по всему миру – он выступал на сценах «Suntory Hall», «Accross», «Orchard Hall» в Японии, «Musikverein» в Австрии, Карнеги Холла в Нью-Йорке, залах ООН в Нью-Йорке (2003, 2011 годы) и ЮНЕСКО в Париже (2005, 2011 годы), а также в Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Италии, Канаде, Турции, Китае, Японии, Южной Корее и в московском Большом театре.





19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля — на фестивале «Голос кочевников», выступит ансамбль моринхуристов Монголии.В мае 2014 года в Бурятской филармонии в исполнении ансамбля звучала музыка монгольских и европейских композиторов, а также саундтреки из фильмов «Пираты Карибского моря», «Мемуары гейши», «Легенда о пианисте» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». В этом году коллектив вернётся в Бурятию и даст сразу два концерта, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.В репертуаре ансамбля традиционные монгольские мелодии, а также интерпретации западной классической и популярной музыки во всем мире. В обработке ансамбля, наряду с традиционными мелодиями и композициями монгольских композиторов, выделяются произведения Моцарта, Пуччини, Бизе, Чайковского, Хачатуряна, Хе Дзинг Хау, Чен Хая, Китаро, Пьяцоллы, Армстронга, Гершвина, Брубека, Морриконе и даже Майкла Джексона.