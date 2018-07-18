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Выставку сувениров проведут на огуречном фестивале в Бурятии

Выставку сувениров проведут на огуречном фестивале в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для гостей организуют концерт и конкурсы

Кабанский краеведческий музей имени Лукьянова активно сотрудничает с мастерами декоративно-прикладного искусства. Сотрудники музея организовывают выставки изделий мастеров на районных фестивалях-ярмарках, а также в сувенирной лавке, занимаются публикациями изделий в социальных сетях.

28 июля в Кабанском районе на территории села Фофоново, в местности «Иван Тимофеевич», пройдёт фестиваль-ярмарка «Фофоновский Огурец». В программе запланирована огуречная ярмарка, концертная программа «Огуречный хоровод», конкурс домашних заготовок «Огуречные разносолы».

Также все желающие смогут приобрести сувениры, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
фестиваль
 
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