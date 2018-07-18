Выставку сувениров проведут на огуречном фестивале в Бурятии

Для гостей организуют концерт и конкурсы



Кабанский краеведческий музей имени Лукьянова активно сотрудничает с мастерами декоративно-прикладного искусства. Сотрудники музея организовывают выставки изделий мастеров на районных фестивалях-ярмарках, а также в сувенирной лавке, занимаются публикациями изделий в социальных сетях.



28 июля в Кабанском районе на территории села Фофоново, в местности «Иван Тимофеевич», пройдёт фестиваль-ярмарка «Фофоновский Огурец». В программе запланирована огуречная ярмарка, концертная программа «Огуречный хоровод», конкурс домашних заготовок «Огуречные разносолы».



Также все желающие смогут приобрести сувениры, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.