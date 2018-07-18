С 8 по 10 августа в Бурятии пройдёт республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года»
Он состоится в детском оздоровительно-образовательном центре «Байкальские волны», сообщает пресс-служба минспорта и молодёжной политики Бурятии.
К участию приглашаются вожатые детских стационарных и палаточных лагерей, участвующие в оздоровительной кампании 2018 года.
Победитель конкурса «Вожатый года – 2018» номинируется на звание лауреата государственной премии по поддержке талантливой молодёжи Бурятии.
Остальные участники получат поощрительные призы и дипломы.
Победителю и участнику, занявшему второе место, предлагается направление во всероссийский детский центр «Океан» (Владивосток) для прохождения школы подготовки вожатых и последующего трудоустройства. Также, на усмотрение жюри конкурса, некоторым конкурсантам будет предложено трудоустройство в международный детский центр «Артек».
Контактная информация для участников опубликована на сайте минспорта Бурятии – http://egov-buryatia.ru/minsport/press_center/news/detail.php?ID=13786
«Вожатого года» выберут в Бурятии
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