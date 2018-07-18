В Бурятии водитель с нарушениями перевозил скот

Возбуждено административное дело



3 июля сотрудники ДПС остановили автомобиль Кабанском районе республики, водитель которого нарушил правила перевозки мелкого рогатого скота.



Уже 10 июля государственным инспектором Управления ветеринарии Бурятии на перевозчика животных был составлен протокол о правонарушении и возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Бурятии.



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