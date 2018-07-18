В Улан-Удэ стартовал Baikal Dance Festival



- Фестиваль призван объединить на одной сцене артистов балета - выпускников Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Сахьяновой и Абашеева разных поколений. Основная задача фестиваля – вдохновлять и стимулировать артистов, работающих за пределами Бурятии, приезжать в республику и выступать на родных подмостках, - сообщают организаторы.



Для фестиваля подготовили специальную программу мероприятий, в рамках развития культурного потенциала региона.



Фестиваль «Baikal Dance Festival. Байкальский танцевальный фестиваль» проходит на нескольких площадках Улан-Удэ. Лучшие выпускники хореографического колледжа продемонстрируют своё искусство.



Гала-концерт «Звёзды балета» пройдёт 3 августа, выставка фотографий «Baikal dance foto» с 22 июля по 4 августа. Мастер классы и «Baikal dance lab» пройдут с 15 по 20 июля. Выступление «Baikal dance lab» в рамках «Голоса кочевников» намечено на 21-22 июля. Форум запланирован на 6-8 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

В Улан-Удэ с 15 июля по 3 августа проходит «Baikal Dance Festival. Байкальский танцевальный фестиваль». На одной сцене соберутся солисты театров Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также, Франции и Южной Кореи.