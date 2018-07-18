Улан-удэнцев приглашают на встречу со сценаристом Александром Бузиным

Вход на мероприятие свободный



19 июля в 17 часов в Национальной библиотеке Бурятии пройдёт встреча со сценаристом Александром Бузиным «В кругу любимых книг».



В 2016 году он стал одним из двух победителей первого улан-удэнского питчинга сценаристов и, получив бюджет на съёмки, выпустил короткометражный фильм «Время», ставший победителем на международном фестивале кино «REC» в номинации «Лучший короткометражный фильм».



Фильм собрал 100 тысяч просмотров и множество положительных отзывов на YouTube. В данный момент в составе авторской группы кинокомпании «БайкалКино» Александр работает над сценарием мистического сериала для канала ТВ-3.



- На предстоящей встрече я расскажу о пяти книгах по сценарному мастерству, которые прочёл за последние несколько месяцев и о том, что я смог из них подчерпнуть. Ни в коем случае не собираюсь никого учить написанию сценариев (поскольку сам нахожусь в начале пути) – хочу только поделиться информацией, в надежде, что она окажется для вас полезной, - рассказывает Александр.



Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

