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Автопробег «Россия-Япония» побывает в Бурятии

Автопробег «Россия-Япония» побывает в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Запланировано несколько мероприятий для жителей

2018 год объявлен перекрёстным «Годом Японии в России» и «Годом России в Японии». Этим событиям будут посвящены два международных комплексных комбинированных автопробега в рамках кругосветной экспедиции «Резервы человечества» Москва-Владивосток-Токио в 2018 году, и Токио-Владивосток-Москва в 2019 году.

Старт автопробега в 2018 году прошёл 26 мая из Москвы в день официальной церемонии открытия «Года Японии в России» и «Года России в Японии» от нулевого километра России у Красной площади. Автопробег пересечёт всю страну с запада на восток и прибудет на Восточный экономический форум во Владивосток 5-13 сентября. Заключительный этап пройдёт по территории Японии и завершится в Токио 25 сентября.

В перечень городов, где планируются многодневные остановки автоколонны в 2018 году, вошли: Москва, Сергиев Посад, Суздаль, Городец, Ульяновск, Димитровград, Казань, Иннополис, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Красноярск, Иланский, Зима, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Чернышевск, Сковородино, Шимановск, Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск, Хасан, Находка, Владивосток, Сакаиминато, Киото, Сидзуока, Токио.

Участники автопробега планируют также посетить космодром «Восточный». Маршрут автопробега предполагает создание «Золотого пояса России», который соединяет Европу и Азию, восточную и западную культуру.

Во время посещения городов запланированы мероприятия по социальным и культурным проектам. В их число вошли программы «Год добровольца и волонтёра в России», «Останови огонь!», «Цифровая трансформация» - участие в автопробеге беспилотного автомобиля, а также проведение в учебных заведениях в городах конференций, «Эстафета Побед», «Боевые искусства Японии и России» - спортивные соревнования по боевым искусствам в городах автопробега с привлечением японских и российских спортсменов.

Также в этот список вошли проект российского отделения Общества по сохранению Искусства Японского Меча «Японский Меч - Кацунинкэн» («Меч, дарующий жизнь») - ковка специального японского меча российскими и японскими специалистами в ходе посещения Улан-Удэ; «Чайные церемонии» - проведение специальных чайных церемоний участниками автопробега с привлечением специалистов из Японии; «Каллиграфия» - проведение обучающих занятий по японской каллиграфии для местного населения; «Доступное небо»; «Я люблю тебя, Россия! Дорога на Восход» - передвижная фото и медиа выставка в городах; «Дом на колёсах»; «Историческая память»; «Japan Cars Festival» - ежегодное шоу культовых японских автомобилей и мотоциклов; «Сохрани Жизнь!».

Предполагается ежегодный формат проведения автопробегов. В 2019 году пройдёт международный автопробег «Россия-Япония. Резервы человечества» по маршруту Токио-Владивосток-Москва, который завершит перекрёстный «Год Японии в России» и «Год России в Японии».

Материалы о ходе автопробега будут размещаться на официальном сайте проекта, сайтах партнёров и в социальных сетях, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
автопробег
 
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