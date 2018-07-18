Ребята отдохнули в лагере «Берёзка»
В первую смену в оздоровительном лагере «Берёзка» Заиграевского района отдохнули 46 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Ребята отдыхали и оздоравливались в течение 21 дня, за это время дети приняли участие в десятке культурных и спортивных мероприятий.
Смена завершилась большим концертом, который был подготовлен детьми и воспитателями лагеря. Ребята основательно подготовились к мероприятию, каждый отряд выступил со своим номером. Дети демонстрировали танцы, пели, читали стихотворения, показали музыкальную сценку, сообщает министерство социальной защиты республики.
Дети оздоравливаются в лагерях Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Оркестр исполнил для гостей 16 композиций
Известный режиссёр принял приглашение Дениса Мацуева
Мясо должны будут уничтожить
Сейчас в хозяйстве проводятся карантинные мероприятия
В список также вошли Алтай, Камчатка, Крым и др.
На федеральных трассах в Бурятии и Иркутской области выполнили устройство защитных слоев дорожного покрытия
Судебным приставам пришлось наложить арест на технику должника
Ребята отдохнули в лагере «Берёзка»
Две участницы всероссийского крупного форума «Таврида» из Бурятии рассказали о своих впечатлениях. ВИДЕО
Для первых посетителей провели ознакомительную экскурсию
В двух районах круглую дату отметили семь человек
Во время длительной операции у пострадавшего дважды останавливалось сердце
Аварийное отключение произошло в Железнодорожном районе
При этом воздух прогреется до 30 градусов
Общество, 17.07.2018
Ими воспользовалось более 2 тысяч жителей