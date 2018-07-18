Дети оздоравливаются в лагерях Бурятии

Ребята отдохнули в лагере «Берёзка»



В первую смену в оздоровительном лагере «Берёзка» Заиграевского района отдохнули 46 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Ребята отдыхали и оздоравливались в течение 21 дня, за это время дети приняли участие в десятке культурных и спортивных мероприятий.



Смена завершилась большим концертом, который был подготовлен детьми и воспитателями лагеря. Ребята основательно подготовились к мероприятию, каждый отряд выступил со своим номером. Дети демонстрировали танцы, пели, читали стихотворения, показали музыкальную сценку, сообщает министерство социальной защиты республики.

