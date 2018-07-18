Врачи Бурятии «вернули с того света» поранившего артерию мужчину

Во время длительной операции у пострадавшего дважды останавливалось сердце



В начале июля житель Северо-Байкальского района Бурятии, загоняя машину в гараж, оступился и правой рукой угодил в заднее стекло, случайно поранив артерию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.



По словам медиков, артериальное кровотечение самое опасное, так как в считанные минуты может наступить полное обескровливание пострадавшего.



Раненый был доставлен в Нижнеангарскую центральную районную больницу. Врач-хирург Владимир Бухтин и врач анестезиолог-реаниматолог Ирина Цырендоржиева более пяти часов боролись за жизнь мужчины: большая потеря крови, перепады давления во время операции, и дважды остановка сердца. Пострадавшего удалось вернуть к жизни.



- Мы все когда-то сталкиваемся с бедой, но когда ты понимаешь, что потеря до боли дорогого и любимого тебе человека в двух шагах от тебя, ты начинаешь смотреть на это совершенно другими глазами. Наша большая семья хочет выразить огромные слова благодарности и признательности врачам. Они вернули мне самого близкого человека с того света, - признаётся супруга пострадавшего.



После длительной операции молодой человек проходит курс восстановления под наблюдением доктора.



