Во время длительной операции у пострадавшего дважды останавливалось сердце
В начале июля житель Северо-Байкальского района Бурятии, загоняя машину в гараж, оступился и правой рукой угодил в заднее стекло, случайно поранив артерию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
По словам медиков, артериальное кровотечение самое опасное, так как в считанные минуты может наступить полное обескровливание пострадавшего.
Раненый был доставлен в Нижнеангарскую центральную районную больницу. Врач-хирург Владимир Бухтин и врач анестезиолог-реаниматолог Ирина Цырендоржиева более пяти часов боролись за жизнь мужчины: большая потеря крови, перепады давления во время операции, и дважды остановка сердца. Пострадавшего удалось вернуть к жизни.
- Мы все когда-то сталкиваемся с бедой, но когда ты понимаешь, что потеря до боли дорогого и любимого тебе человека в двух шагах от тебя, ты начинаешь смотреть на это совершенно другими глазами. Наша большая семья хочет выразить огромные слова благодарности и признательности врачам. Они вернули мне самого близкого человека с того света, - признаётся супруга пострадавшего.
После длительной операции молодой человек проходит курс восстановления под наблюдением доктора.
Врачи Бурятии «вернули с того света» поранившего артерию мужчину
Общество, Фото:
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