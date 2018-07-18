При этом воздух прогреется до 30 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром местами туманы. Ветер западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 13-18, местами 6-11, днём 25-30, местами 19-24 тепла.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Минимальная температура ночью 15-17, максимальная днём 28-30 тепла.
В Бурятии ожидаются дожди с грозами
Общество, Фото:
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