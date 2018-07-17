Стали известны задачи ЕГЭ на следующий год

В Бурятии экзаменационная кампания досрочного и основного периодов завершены. Экзамены прошли без существенных сбоев.
- Прежде всего, хочу всех поблагодарить за проведенную работу. Результаты практически по всем предметам на уровне прошлого года. Это говорит о том, что экзамен стабилен, - сообщает руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.
Всем регионам необходимо провести анализ итогов прошедшей экзаменационной кампании. Руководитель Рособрнадзора рассказал, что в следующем году продолжится работа по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ.
Новые порядки экзаменов
Уже подготовлены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Включение китайского языка в число предметов, по которым может проводиться ЕГЭ. Введение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.
Демоверсии КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2019 года будут опубликованы до 1 сентября, сообщает министерство образования республики.
- Такой подход будет реализован за счёт использования технологии формирования вариантов из банков заданий. Индивидуальные комплекты заданий будут формироваться для каждой школы, что исключит возможность злоупотреблений, - сообщает Сергей Кравцов.
Объективная система оценки качества работ
- До августовских педсоветов мы опубликуем списки школ, по которым обнаружатся признаки необъективности результатов ВПР, – сообщает глава Рособрнадзора.
В этом году число таких школ сократилось. Однако более 700 из них фигурируют в списке второй год подряд. Он рекомендовал регионам обратить особое внимание на эти школы при формировании плана проверок.
По его словам, все результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР будут вноситься в единую базу данных всех оценочных процедур. Для каждой школы в этой информационной системе будет создан личный кабинет, чтобы они могли работать с этими результатами.