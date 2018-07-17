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Стали известны задачи ЕГЭ на следующий год

Стали известны задачи ЕГЭ на следующий год
Общество,  Фото:pixabay.com
Руководитель Рособрнадзора подвёл итоги этого года

В Бурятии экзаменационная кампания досрочного и основного периодов завершены. Экзамены прошли без существенных сбоев.

- Прежде всего, хочу всех поблагодарить за проведенную работу. Результаты практически по всем предметам на уровне прошлого года. Это говорит о том, что экзамен стабилен, - сообщает руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Всем регионам необходимо провести анализ итогов прошедшей экзаменационной кампании. Руководитель Рособрнадзора рассказал, что в следующем году продолжится работа по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ.

- Мы разрабатываем модель передачи экзаменационных материалов по сети Интернет. Данная технология в ограниченном масштабе будет применяться в тех регионах, которые к этому готовы, наряду с уже действующей технологией печати с дисков, - сообщил Сергей Кравцов.

Новые порядки экзаменов

Уже подготовлены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Включение китайского языка в число предметов, по которым может проводиться ЕГЭ. Введение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.

Демоверсии КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2019 года будут опубликованы до 1 сентября, сообщает министерство образования республики.

В 2019 году в качестве эксперимента предлагается не фиксировать конкретные дни проведения ВПР в 4 классах. Будет возможность школам провести эти работы в удобное для них время в течение недели.

- Такой подход будет реализован за счёт использования технологии формирования вариантов из банков заданий. Индивидуальные комплекты заданий будут формироваться для каждой школы, что исключит возможность злоупотреблений, - сообщает Сергей Кравцов.

В 2019 году участие в ВПР 4, 5 и 6 классов будет являться обязательным, в 7 и 8 классах - добровольным. В 2020 году ВПР станут обязательными и для 7-8 классов.

Объективная система оценки качества работ

- До августовских педсоветов мы опубликуем списки школ, по которым обнаружатся признаки необъективности результатов ВПР, – сообщает глава Рособрнадзора.

В этом году число таких школ сократилось. Однако более 700 из них фигурируют в списке второй год подряд. Он рекомендовал регионам обратить особое внимание на эти школы при формировании плана проверок.

- Ключевая наша задача состоит в том, чтобы вся система оценки качества образования была объективной, и по её результатам принимались соответствующие объективные решения, - заявил Сергей Кравцов.

По его словам, все результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР будут вноситься в единую базу данных всех оценочных процедур. Для каждой школы в этой информационной системе будет создан личный кабинет, чтобы они могли работать с этими результатами.
ЕГЭ
 
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