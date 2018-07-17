Ими воспользовалось более 2 тысяч жителей
В Бурятии реализуют план по обеспечению поэтапного доступа социально - ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, которые выделяются государством на предоставление социальных услуг населению на 2016-2020 годы.
Сегодня в реестре поставщиков социальных услуг республики зарегистрировано уже 48 организаций, среди которых 11 – негосударственные. Их услугами воспользовались более 2 тысяч граждан.
Также оказывается грантовая поддержка социально-ориентированных НКО, деятельность которых направлена на улучшение социально-экономических условий жизни людей старшего возраста и граждан с инвалидностью. Ежегодно реализуется более 10 партнёрских проектов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии 48 организаций оказывают социальные услуги
Общество, Фото:
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