В Бурятии 48 организаций оказывают социальные услуги

Ими воспользовалось более 2 тысяч жителей



В Бурятии реализуют план по обеспечению поэтапного доступа социально - ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, которые выделяются государством на предоставление социальных услуг населению на 2016-2020 годы.



Сегодня в реестре поставщиков социальных услуг республики зарегистрировано уже 48 организаций, среди которых 11 – негосударственные. Их услугами воспользовались более 2 тысяч граждан.



Также оказывается грантовая поддержка социально-ориентированных НКО, деятельность которых направлена на улучшение социально-экономических условий жизни людей старшего возраста и граждан с инвалидностью. Ежегодно реализуется более 10 партнёрских проектов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

