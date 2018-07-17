Сегодня в Улан-Удэ в рамках «Межрегиональной распределительной компании Сибири» прошли первые заплывы среди женщин и мужчин. Участники соревновались в вольном стиле на дистанциях 50 и 100 метров.
В Улан-Удэ стартовали соревнования по плаванию
Общество, Фото:
Они проходят на дистанциях 50 и 100 метров
Завтра заплывы продолжатся эстафетой на 4х50 метров, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.
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