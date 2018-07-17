На трассе «Байкал» появятся дорожные камеры на солнечных батареях

В Иркутской области завершается монтаж первой серийной партии комплексов фиксации нарушений ПДД «Призма», изготовленных холдингом «Росэлектроника» госкорпорации Ростех



Новые изделия превосходят по энергоэффективности все существующие в мире аналоги, сообщает WEACOM.RU со ссылкой на Ростех.



«Призма» — стационарный комплекс безрадарного типа, предназначенный для измерения скорости автотранспортных средств при фиксации нарушений ПДД. Разработка отличается от отечественных и зарубежных аналогов полной автономностью, компактностью, высокой технологичностью и энергоэффективностью.

Комплексы появятся в черте города, а также на трассах за его пределами, в частности, на федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал», сообщили в пресс-службе Ростеха.



Измерение скорости по кадрам возможно в диапазоне от 10 до 310 км/ч, при этом погрешность измерений составляет всего 1 км/ч. Одна камера способна обеспечить контроль сразу восьми полос движения.



Комплекс может работать автономно от солнечных батарей или ветрогенератора.



Программное обеспечение на базе операционной системы Linux ARM исключает уязвимость комплекса, обеспечивает минимальное время реакции приложений и высокую скорость отклика, уточняет WEACOM.RU.



