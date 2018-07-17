В Иркутской области завершается монтаж первой серийной партии комплексов фиксации нарушений ПДД «Призма», изготовленных холдингом «Росэлектроника» госкорпорации Ростех
Новые изделия превосходят по энергоэффективности все существующие в мире аналоги, сообщает WEACOM.RU со ссылкой на Ростех.
«Призма» — стационарный комплекс безрадарного типа, предназначенный для измерения скорости автотранспортных средств при фиксации нарушений ПДД. Разработка отличается от отечественных и зарубежных аналогов полной автономностью, компактностью, высокой технологичностью и энергоэффективностью.
Комплексы появятся в черте города, а также на трассах за его пределами, в частности, на федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал», сообщили в пресс-службе Ростеха.
Измерение скорости по кадрам возможно в диапазоне от 10 до 310 км/ч, при этом погрешность измерений составляет всего 1 км/ч. Одна камера способна обеспечить контроль сразу восьми полос движения.
Комплекс может работать автономно от солнечных батарей или ветрогенератора.
Программное обеспечение на базе операционной системы Linux ARM исключает уязвимость комплекса, обеспечивает минимальное время реакции приложений и высокую скорость отклика, уточняет WEACOM.RU.
На трассе «Байкал» появятся дорожные камеры на солнечных батареях
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иркутской области завершается монтаж первой серийной партии комплексов фиксации нарушений ПДД «Призма», изготовленных холдингом «Росэлектроника» госкорпорации Ростех
Его напоили чаем и накормили сладким рисом
Сильный ливень обрушился на село в Мухоршибирском районе
Основная причина – лесные пожары
До конца года планируют открыть ещё 5 точек
В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа стартовал масштабный полевой выход
Они посоревнуются в стрельбе, беге и дартсе
В Забайкальский национальный парк приедут 80 волонтёров
Японский меч обязательно освятят байкальской водой
В минувшие выходные в Улан-Удэ прошёл традиционный всероссийский турнир по русским шашкам «Кубок Байкала»
Причиной не заводить детей по мнению жителей, является нехватка денег
Прошли учения гранатомётчиков
В ВВО завершилась весенняя призывная кампания
Соревнования прошли среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
С 11 по 15 июля в Суботице, Сербия, прошёл международный турнир по боксу среди юниоров «Золотые перчатки»