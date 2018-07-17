Основная причина – лесные пожары
Центр защиты леса Бурятии дал неутешительный прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений Бурятии на второе полугодие 2018 года.
Воздействие лесных пожаров продолжает оставаться ведущим негативным фактором, влияющим на состояние лесов, их ослабление и гибель, сообщили в пресс-службе Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита».
В насаждениях, пройденных сильными лесными пожарами 2015-2016 годов прогнозируется дальнейшее плохое влияние на санитарное состояние лесов, причём большая часть повреждения лесов приходится на 2015 год, это связано с аномально жаркой погодой в летний период и воздействием сильных ветров.
В первую очередь последствия лесных пожаров будут сказываться на насаждениях Байкальского, Баргузинского, Бичурского, Верхнее-Баргузинского, Кикинского, Курбинского, Курумканского, Заиграевского, Кижингинского, Усть-Баргузинского , Хандагатайского и Хоринского лесничеств.
В Бурятии прогнозируют ухудшение состояния лесов
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Основная причина – лесные пожары
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