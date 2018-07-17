Известный пианист объездил семь городов, где проходил чемпионат мира по футболу
«Известия» приводят мнение уроженца Иркутска, всемирно известного пианиста Дениса Мацуева о прошедшем чемпионате мира по футболу.
- Как болельщик с 35-летним стажем, побывавший на многих мундиалях, могу сказать, что футбольного праздника такого уровня я никогда не наблюдал. Я объездил семь городов — участников ЧМ-2018. Играл концерты, проводил фестивали, ходил на матчи. То, что я увидел, иначе как чудом, сказкой не назовешь. Думаю, что такие моменты необходимы нашей стране. То, что произошло в России за последний месяц, говорит о нашей стране и её жителях со знаком «плюс». Огромное количество туристов со всего мира увидели, какая у нас потрясающая страна, какие в ней живут добрые, открытые, дружелюбные люди, - заявил Денис Мацуев.
Чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти. Улан-удэнцы активно болели за сборную на Центральном стадионе. Чемпионами мира стала французы.
Денис Мацуев назвал ЧМ по футболу сказкой
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