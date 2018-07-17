Военные из Бурятии выдвинулись на полигон Цугол

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа стартовал масштабный полевой выход



В учебных мероприятиях будет задействовано более 4 тысяч военнослужащих и порядка 700 единиц вооружения и военной техники. В частности, это новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», крупнокалиберные РСЗО «Ураган» и современные «Торнадо-Г», ствольная артиллерия –– САУ «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б».



Ряд артиллерийских и ракетных соединений и воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской области и Республике Бурятия, начали выдвижение на один из крупнейших полигонов округа в Забайкалье - Цугол.



Для доставки военнослужащих и военной техники спланировано более 15 железнодорожных воинских эшелонов. Часть подразделений в составе автомобильных колонн совершают марш на полигон своим ходом.



Расчёты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня, миномётов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой.



Особенностью полевого выхода артиллерии в этом году является оценка мобильности подразделений и отработка ими учебно-боевых задач на незнакомых полигонах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



