Они посоревнуются в стрельбе, беге и дартсе
Городская спартакиада пенсионеров проходит в Иркутске с 17 по 27 июля. Участие в ней примут более 120 иркутян.
Как рассказал председатель городского совета ветеранов Алексей Коленов, пенсионеры будут соревноваться в шести видах спорта: настольном теннисе, шахматах, скандинавской ходьбе, бегу, стрельбе из пневматической винтовки, дартсу.
В каждой дисциплине будут определены победители личного и командного первенства. По итогам спартакиады лучшие спортсмены войдут в состав сборной команды Иркутска, которая будет участвовать в августе в областной спартакиаде пенсионеров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Более 120 пенсионеров поучаствуют в иркутской спартакиаде
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