Более 120 пенсионеров поучаствуют в иркутской спартакиаде

Они посоревнуются в стрельбе, беге и дартсе



Городская спартакиада пенсионеров проходит в Иркутске с 17 по 27 июля. Участие в ней примут более 120 иркутян.



Как рассказал председатель городского совета ветеранов Алексей Коленов, пенсионеры будут соревноваться в шести видах спорта: настольном теннисе, шахматах, скандинавской ходьбе, бегу, стрельбе из пневматической винтовки, дартсу.



В каждой дисциплине будут определены победители личного и командного первенства. По итогам спартакиады лучшие спортсмены войдут в состав сборной команды Иркутска, которая будет участвовать в августе в областной спартакиаде пенсионеров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.