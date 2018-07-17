С 11 по 15 июля в Суботице, Сербия, прошёл международный турнир по боксу среди юниоров «Золотые перчатки»
В нём участвовали спортсмены 17-18 лет. Две представительницы Бурятии завоевали медали, сообщили в федерации бокса республики.
Ангелина Кабакова завоевала серебро. Юлия Арефьева получила бронзовую медаль.
Обе спортсменки тренируются у Бадмы Бадмаева, в спортклубе «Номто» и РСШОР.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной эти же спортсменки завоевали золото первенства России, после чего отобрались на первенство Европы. На европейском старте Ангелина Кабакова стала второй, а Юлия Арефьева – третьей.
Спортсменки из Бурятии завоевали медали турнира по боксу в Сербии
Общество, Фото:
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