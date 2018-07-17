Иркутская легкоатлетка взяла три медали чемпионата России

Соревнования прошли среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата



Спортсменка из Саянска Дарья Иванова завоевала три медали на чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Всероссийские соревнования проходили с 30 июня по 5 июля в легкоатлетическом комплексе имени Елесиной в Челябинске.



Дарья Иванова стала победительницей в метании копья с результатом 12 метров 65 сантиметров. Серебряную медаль она выиграла в гонке на коляске на дистанции 100 метров. Первое место в этой дисциплине заняла спортсменка из Москвы Вероника Доронина, на третьем месте оказалась легкоатлетка из Красноярского края Виктория Харитонова.



Дарья Иванова также стала серебряным призёром в толкании ядра, показав результат 6 метров 28 сантиметров. Первое место заняла спортсменка из Краснодарского края Елена Орлова с результатом 7 метров 5 сантиметров. Третье место – у Александры Букиной из республики Крым, её результат составил 5 метров 56 сантиметров, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

