В июле 2018 года в Бурятии вступает в силу новый порядок оплаты за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
Теперь одновременно с формированием запроса на получение сведений из ЕГРН сотрудник многофункционального центра распечатает для заявителя платежный документ, содержащий уникальный идентификатор начислений (УИН).
Наличие УИН необходимо для идентификации платежа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Внести плату нужно будет в течение 7 календарных дней после получения платежного документа.
Информация об уплате госпошлины будет отображаться в единой системе платежей и предоставление платежного поручения, подтверждающего оплату, не потребуется.
Если по истечении семи дней с даты подачи запроса на получение соответствующей услуги информация в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах отсутствует, документы возвращаются заявителю без рассмотрения.
За шесть месяцев текущего года жители Бурятии получили более 10,5 тыс. сведений из ЕГРН. Большинство граждан запрашивали кадастровые планы территорий и выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии.
Жители Бурятии будут платить за сведения из ЕГРН по-новому
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В июле 2018 года в Бурятии вступает в силу новый порядок оплаты за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
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