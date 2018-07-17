Жители Бурятии будут платить за сведения из ЕГРН по-новому

В июле 2018 года в Бурятии вступает в силу новый порядок оплаты за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)



Теперь одновременно с формированием запроса на получение сведений из ЕГРН сотрудник многофункционального центра распечатает для заявителя платежный документ, содержащий уникальный идентификатор начислений (УИН).



Наличие УИН необходимо для идентификации платежа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Внести плату нужно будет в течение 7 календарных дней после получения платежного документа.



Информация об уплате госпошлины будет отображаться в единой системе платежей и предоставление платежного поручения, подтверждающего оплату, не потребуется.



Если по истечении семи дней с даты подачи запроса на получение соответствующей услуги информация в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах отсутствует, документы возвращаются заявителю без рассмотрения.



За шесть месяцев текущего года жители Бурятии получили более 10,5 тыс. сведений из ЕГРН. Большинство граждан запрашивали кадастровые планы территорий и выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии.

