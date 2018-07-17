Впервые в городе выставят на продажу антиквариат и винтажные вещи
Впервые в Улан-Удэ пройдёт ярмарка букинистики, антиквариата и винтажных вещей. «ЗвениУдинская толкучка» будет работать 28 июля с 10:00 до 18:00 на торговой площади «Фортуна», сообщает управление по информационной политике города.
- Популярные «блошиные» рынки возрождаются в Улан-Удэ. Через призму вещей и предметов человек явственнее ощущает историю своего рода, страны, народа. Фонд славянской культуры Бурятии «ЗвениУдинск» предлагает окунуться в мир прекрасных старинных вещей, - сообщают организаторы.
На «ЗвениУдинской толкучке» можно будет продать или купить необычные вещицы, редкие предметы, вещи, бывшие в употреблении, интересные книги и изделия ручного труда. Также на «барахолку» приглашаются коллекционеры, букинисты, мастера ручного творчества, любители старины для продажи, обмена, демонстрации изделий.
Эксперты готовы провести профессиональную оценку качества и стоимости товара. Кроме того, предоставляются услуги по реализации товаров. Принимаются заказы на торговые места.
Организаторы отмечают, что к продаже не принимаются одежда, обувь, головные уборы и продукты питания. Запись и консультации по телефону 55-20-00.
В Улан-Удэ пройдёт «ЗвениУдинская толкучка»
Общество, Фото:
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