Дари Саханова стартует на международном теннисном турнире в Армении

Юная спортсменка сразится с соперницей из Румынии
16 июля в столице Армении на грунтовых кортах Incourt Tennis Club стартовали матчи мировой юниорской серии под эгидой Международной федерации тенниса Incourt Cup ITF Yerevan 2018 U18. В международных соревнованиях принимают участие 89 юношей и девушек до 19 лет из 25 стран – Австрии, Армении, Белоруссия, Болгарии, Великобритании, Германии, Голландии, Грузии, Израиля, Ирана, Казахстан, Латвии, Ливана, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сербии, США, Турции, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции.
Теннисистка из Бурятии, 15-летняя Дари Саханова (16), сегодня во втором круге основной сетки одиночного разряда, выйдет на корт против румынки Иоану Звонару.
В парном разряде Дари Саханова с россиянкой Ксенией Мамонтовой завтра сыграют против 8-го сеянного интернационального дуэта Сухилы Аони (Франция, 8) и Екатерины Хайрутдиновой (Россия, 8).
Как сообщал «Байкал-Daily», Дари Саханова представляет на международных и всероссийских соревнованиях по теннису экипировку ASICS - мирового производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров.
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