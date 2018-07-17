Иркутян приглашают на «Большие семейные игры»

Конкурс проведут для многодетных семей



Смотр-конкурс «Большие семейные игры» среди многодетных семей Иркутска пройдёт 28 июля на стадионе городка ИВВАИУ. Планируется, что команды будут состоять из пяти человек – двое родителей, и дети не старше 14 лет. На специально подготовленных трассах их ждут соревнования на ловкость, сплочённость и смекалку.



Жюри конкурса выберут тройку победителей, а также оценят команды в десяти номинациях - «Самая дружная семья», «Самая ловкая семья», «Самая находчивая семья», «Семья, завоевавшая зрительскую симпатию», «Семья с самой большой группой поддержки», «Семья с лучшим домашним заданием». Все команды наградят дипломами и медалями «Больших семейных игр», сертификатами и дисконтными картами от спонсоров и партнёров мероприятия.



Развлекательная программа с конкурсами и мастер-классами запланирована и для гостей семейных состязаний.



Для участия в «Больших семейных играх» необходима предварительная регистрация. Подать заявку на адрес электронной почты - td38@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.