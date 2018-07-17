«Вкусное» мероприятие состоится уже в эту пятницу
В Улан-Удэ состоится очередной фестиваль мороженого. Мероприятие пройдёт 20 июля в 17:00 в парке «Юбилейный», сообщают в комитете по культуре города.
- Не пропустите самое вкусное событие этого лета. Вас ждёт много, много мороженого. Непредсказуемые вкусы, новые способы приготовления любимого лакомства! – обещают организаторы.
По их словам, все гости смогут принять участие в различных конкурсах, посмотреть шоу-программу и выиграть вкусные призы.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный фестиваль проходил 29 июня. Тогда гостей развлекали шоу-программой. Также люди могли попробовать жареное мороженое, мороженое-лёд, пломбир на сливках, чёрное мороженое. А также была пенная вечеринка.
В Улан-Удэ вновь пройдёт фестиваль мороженого
Общество, Фото:
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