90-летний юбилей отметили 5 ветеранов в Бурятии

Им вручили поздравления от президента России и главы республики



В июле пять ветеранов Закаменского района отметили 90-летние юбилеи: Бадмаева Ханда, Щукин Пётр, Лыгденова Цыремжит, Ешеева Буда и Субботина Мария - участники трудового фронта.



- Простые труженики, на долю которых выпали немалые испытания в трудные годы коллективизации, войны, восстановления послевоенной разрухи, по-прежнему, в свой почтенный возраст, оптимистичны и бодры, ведут активный образ жизни, - сообщают организаторы.



Вместе с персональными поздравлениями от президента России Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова и главы района Сергея Гонжитова юбиляры также приняли слова благодарности и признательности за свой труд в годы войны, пожелания благополучия и оптимизма, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

