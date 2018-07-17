Им вручили поздравления от президента России и главы республики
В июле пять ветеранов Закаменского района отметили 90-летние юбилеи: Бадмаева Ханда, Щукин Пётр, Лыгденова Цыремжит, Ешеева Буда и Субботина Мария - участники трудового фронта.
- Простые труженики, на долю которых выпали немалые испытания в трудные годы коллективизации, войны, восстановления послевоенной разрухи, по-прежнему, в свой почтенный возраст, оптимистичны и бодры, ведут активный образ жизни, - сообщают организаторы.
Вместе с персональными поздравлениями от президента России Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова и главы района Сергея Гонжитова юбиляры также приняли слова благодарности и признательности за свой труд в годы войны, пожелания благополучия и оптимизма, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
90-летний юбилей отметили 5 ветеранов в Бурятии
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