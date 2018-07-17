В Иволгинском районе с размахом отметили День семьи

Пары наградили медалями и организовали фотоссесию



12 июля в Иволгинском районе в седьмой раз прошёл праздник «Мы желаем всем счастья!», посвящённый дню семьи, любви и верности. В этот день федеральные и районные награды, цветы и подарки вручил супружеским парам глава «Иволгинского района» Виктор Очиров.



Медалями за любовь и верность семье награждены семья Алфёровых Владимир и Вера, семья Дабаевых Иван и Екатерина. Медалью «За верность родительскому долгу» награждена многодетная семья Ринчиновых Баян и Ирина, они воспитали 13 детей.



Памятными значками «За любовь и верность. Иволгинский район» награждены семья Будаевых Сергей и Дабажит, семья Очировых Добдон и Долгор, семья Фёдоровых Алексей и Елена, семья Дамбаевых Баир и Гэрэлма.



Памятные сувениры на счастье и подарки вручены молодожёнам, заключившим брак 8 июля, в День семьи, любви и верности.



Поздравить супружеские пары пришли дети, внуки, родственники, друзья и коллеги. Детский сад «Берёзка» подготовил для праздника забаву по мотивам русской народной сказки «Репка» с поздравлениями в стихах. Юрий Омоктуев и Лидия Будаева подарили семьям фотосессию. Специально для праздника оборудовали фотостудию с элементами семейного декора: камин, мягкие кресла, букеты из пионов и роз.



На фотовыставке «Мы желаем всем счастья» были представлены фрагменты о проведении праздника за предыдущие шесть лет, информационные буклеты Иволгинской межпоселенческой центральной библиотеки - «Памятка для тех, кто желает создать прочную семью», «Психология заботы», «В ожидании чуда», «Как подружиться с удачей», «Какая я жена?», «Мужчина и женщина. Различия».



Музыкальные подарки подготовил на праздник народный хореографический ансамбль «Серебряный остров» и звезда бурятской эстрады Виктор Лубсанов.



После праздника, запуская в небо воздушные шары с пожеланием счастья всем жителям Иволгинской земли, участники праздника поблагодарили организаторов, сообщает пресс-служба Иволгинской ЦБС.

