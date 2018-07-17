Площадь произрастания растения составила 175,52 га
За период с 1 июня по 15 июля в Иволгинском районе обследовали территорию на площади 4876,3 га. Выявили 25 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 175,52 га, после чего вынесли 25 предписаний собственникам и пользователям земель. Площадь уничтоженных очагов конопли составила 16,6 га, в том числе агротехническим способом 7,6 га и химическим способом 9 га.
Жителям напоминают, что согласно ст. 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
При этом наложение и уплата штрафа не освобождает землевладельца от последующего уничтожения дикорастущей конопли на его участке.
В соответствии со статьёй 231 Уголовного Кодекса РФ посев или выращивание запрещённых к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.
Факт посева наркотикосодержащих растений будет признан преступлением независимо от последующих всходов, произрастания растений и получения урожая. Не имеет значения и где растения были посеяны – на приусадебном участке, земле, принадлежащей организации, или пустующей земле.
Обратиться к специалистам можно по номерам «горячей линии»: 8(3012)292-292, (3012)44-30-65, сообщает пресс-служба отдела сельского хозяйства Иволгинского района.
25 очагов дикорастущей конопли уничтожили в Бурятии
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