Всем предлагают обращаться на «горячую линию»
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.
В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду составляет более 5 тысяч рублей - нарушителю грозит уголовная ответственность.
Жители района могут сообщить о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на «горячую линию» ЕДДС 8(30138) 43-1-43.
Жителей Бурятии призывают сообщать о незаконных рубках
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