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Подростков Бурятии призывают к безопасному селфи

Подростков Бурятии призывают к безопасному селфи
Общество,  Фото:pixabay.com
Популярное занятие может стоить жизни

Полицейские Бурятии предостерегают подростков от неоправданного риска селфи. Они рассказали об опасностях, которым человек может подвергнуть себя при попытке создания запоминающегося фото.

Когда пытаешься сфотографировать самого себя – теряется равновесие, человек не смотрит по сторонам и не чувствует опасности.



Полицейские не рекомендуют делать селфи на железнодорожных путях, на воде, на крышах зданий, вагонах поездов, с оружием в руке, а также за рулём и на трассе.

- Ни в коем случае не фотографируйтесь рядом с проводами под напряжением. А также с хищными животными, при подъёме в гору, на лестнице, где легко оступиться, - сообщают сотрудники полиции.


Помните, какой бы сверхудачный кадр вы не планировали, ни один из них не стоит вашей жизни, сообщает пресс-служба МВД по республике.
селфи подростки
 
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