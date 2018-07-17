Подростков Бурятии призывают к безопасному селфи



Полицейские не рекомендуют делать селфи на железнодорожных путях, на воде, на крышах зданий, вагонах поездов, с оружием в руке, а также за рулём и на трассе.



- Ни в коем случае не фотографируйтесь рядом с проводами под напряжением. А также с хищными животными, при подъёме в гору, на лестнице, где легко оступиться, - сообщают сотрудники полиции.







Помните, какой бы сверхудачный кадр вы не планировали, ни один из них не стоит вашей жизни, сообщает пресс-служба МВД по республике.

