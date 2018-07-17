Француз отправил домой открытку с «Ночи ёхора» в Улан-Удэ





Красочные открытки, изготовленные по макету победителей конкурса детских рисунков ёхорной тематики, стали «визитной карточкой» на последующие фестивали. Для этого необходимо было приобрести открытку, купить марку и опустить в почтовый ящик. Наличие марки и календарного штемпеля на открытке с надписью: «Ticket to the Yochor» давали возможность пройти бесплатно на следующий фестиваль «Ночь Ехора».



Некоторые иностранные гости приобрели эксклюзивные открытки, чтобы попасть на праздник в следующем году.





Молодая семья из Вологды Василий и Елена отправила послание к себе на родину. Супруги поделились, что после приезда из свадебного путешествия им приятно будет вспоминать этот праздник.



Молодой француз Гиом пожелал самому себе приехать ещё раз в Бурятию, а также отправил открытку с фестиваля брату своей жены открытку с фестиваля: «Праздник чудесный, танец заряжает положительной энергией, придает сил, бодрости и хорошее настроение. К тому же я непосредственно с фестиваля отправил открытку – это здорово!»

