Француз отправил домой открытку с «Ночи ёхора» в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», 14-15 июля в Улан-Удэ прошёл фестиваль «Ночь Ехора», который впервые в этом году приобрёл статус международного. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
На фестивале работала площадка Почты России, с которой было отправлено более ста открыток в разные города и страны.
- Гостями площадки были наши соотечественники из Санкт-Петербурга, Вологды, Хабаровска, Воронежа, Башкортостана, Забайкальского и Красноярского краев и других городов. Также много туристов из Польши, Швейцарии, Франции, Турции, Армении воспользовались услугами почты – отправили понравившиеся открытки с весточкой с места отдыха, - сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии – филиале «Почты России».
Особой популярностью пользовались открытки с видами Бурятии, Улан-Удэ и озера Байкал.
Красочные открытки, изготовленные по макету победителей конкурса детских рисунков ёхорной тематики, стали «визитной карточкой» на последующие фестивали. Для этого необходимо было приобрести открытку, купить марку и опустить в почтовый ящик. Наличие марки и календарного штемпеля на открытке с надписью: «Ticket to the Yochor» давали возможность пройти бесплатно на следующий фестиваль «Ночь Ехора».
Некоторые иностранные гости приобрели эксклюзивные открытки, чтобы попасть на праздник в следующем году.
Молодая семья из Вологды Василий и Елена отправила послание к себе на родину. Супруги поделились, что после приезда из свадебного путешествия им приятно будет вспоминать этот праздник.
Молодой француз Гиом пожелал самому себе приехать ещё раз в Бурятию, а также отправил открытку с фестиваля брату своей жены открытку с фестиваля: «Праздник чудесный, танец заряжает положительной энергией, придает сил, бодрости и хорошее настроение. К тому же я непосредственно с фестиваля отправил открытку – это здорово!»