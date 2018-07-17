В Москве откроют выставку о Байкале

Общество, Фото: Минкультуры РБ

Экспонаты передадут в Байкальский заповедник



Выставка «Преодолевая лёд забвения» откроется в Москве 18 июля в Доме Российского исторического общества. Её откроют Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества и Ольга Васильева, министр просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



Один комплект экспонатов выставки будет передан на постоянное экспонирование в Центральный музей железнодорожного транспорта в Санкт-Петербург. Второй появится осенью в визит - центре Байкальского заповедника.



В 2016 году киностудия «Атлас медиа» приняла участие в создании историко-мемориального комплекса на территории исторического порта Танхой. Он посвящён роли Байкальской переправы в национальной истории России. Выставка создана на основе свидетельств очевидцев и современников, документов, фотографий. Она продемонстрирует Байкальскую переправу как уникальный феномен инженерного искусства, и героическое явление национальной истории.



На протяжении пяти лет, с 1900 по 1905 годы, паромная переправа через озеро Байкал являлась единственным связующим звеном Великого Сибирского пути. Благодаря железнодорожному парому-ледоколу «Байкал» и вспомогательному ледоколу «Ангара» удалось построить Транссибирскую магистраль, перевезти на Дальний Восток огромное количество людей и различных грузов. Этот масштабный государственный проект связал воедино страну, обеспечил возможность развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. На территории исторического порта Байкальской переправы Танхой расположено современное здание визит-центра Байкальского заповедника, воссоздан станционный дом и установлены воинские вагоны начала прошлого века.



После открытия в Москве выставка переедет в Санкт-Петербург, далее в Ростов-на-Дону, в выставочный центр Донской публичной библиотеки. Известная ростовская киностудия «Атлас медиа» готовит этот проект для передачи в Танхой на постоянное экспонирование.



Байкальский заповедник станет обладателем выставочного проекта федерального уровня и сможет провести показы выставки в Улан-Удэ и Иркутске, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

