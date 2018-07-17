Они участвовали в спортивных и культурных мероприятиях
В первую смену в оздоровительном лагере «Берёзка» Заиграевского района отдохнули 46 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Ребята находились в лагере в течение 21 дня, за это время дети приняли участие в десятке культурных и спортивных мероприятий.
На минувшей неделе смена завершилась большим концертом, который был подготовлен детьми и воспитателями лагеря. Ребята основательно подготовились к мероприятию, каждый отряд выступил со своим номером. Дети танцевали, пели, читали стихотворения и показали весёлую музыкальную сценку, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии дети из неблагополучных семей отдохнули в лагере
Общество, Фото:
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