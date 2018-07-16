Иркутская команда победила на соревнованиях беспилотников

Команда Иркутского государственного университета путей сообщения победила в соревнованиях



Студенты ИрГУПС приняли участие в соревнованиях UniorRace, которые проходили на испытательном полигоне Автозавода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде в рамках ежегодных полевых испытаний беспилотных робототехнических систем «РОБОКРОСС-2018».



Второе место заняла команда Саратовского государственного технического университета, третье поделили между собой команды Нижегородского государственного технического университета и Иркутского научно-исследовательского технического университета, сообщает пресс-служба учреждения.



UniorRace - соревнования беспилотных робототехнических транспортных средств. Это соревнования модульных конструкторов малых беспилотных робомобилей «Юниор» на специальном поле, которое моделирует городскую обстановку. В рамках малых форм отрабатываются все основные элементы программного обеспечения и технических решений, которые могут быть масштабированы на полноразмерные беспилотные

автомобили.

