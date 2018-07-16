В Бурятии оказывают соцподдержку пенсионерам

Охват пенсионеров социальными услугами ежегодно увеличивается на 5-10%



В Бурятии внедряются альтернативные формы социального обслуживания людей старшего поколения. Ежегодно на предоставление социальной поддержки пожилым людям направляется порядка 1 миллиарда рублей.



Средства на ежемесячные денежные выплаты и меры социальной поддержки на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются более 70% пенсионерам.

В системе социального обслуживания на дому работает 23 отделения. Ежегодно социально-медицинские и бытовые услуги получают более 3 тысяч человек, сообщает министерство социальной защиты республики.



Реализуется широкий спектр мероприятий, охватывающих все стороны жизни пожилых людей. «Социальное такси», выездные приёмы в отдалённых селах, пожизненная рента, приёмная семья для пожилого человека.

Организованы пункты проката, продажи средств и предметов ухода. Реализуется технология «Социальный сервис», позволяющая пенсионерам оформить меры социальной защиты по телефону или через социального работника.



Мобильной службой «Социальный экспресс» ежегодно предоставляется услуги более 14 тысячам гражданам Бурятии. Осуществляется более 2 тысяч выездов. Развитие альтернативных форм соцобслуживания позволяет увеличивать охват пенсионеров социальными услугами ежегодно на 5-10%.

