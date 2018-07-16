В Бурятии прошёл форум для правоведов

Общество, Фото: минобраз республики

Мероприятие собрало специалистов из Китая, Монголии и России



Со 2 по 4 июля в Улан-Удэ и на берегу Байкала проходил международный форум экспертов в области права стран Восточной Азии. Важными вопросами стали кодификации законодательства и взаимодействия юридического сообщества России, Китая и Монголии.



На мероприятие прибыли ведущие научные центры России, Китая, Монголии: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Красноярск, Томск, Владивосток, Пекин, Шанхай, Улан-Батор, европейское научное сообщество было представлено гостями из Варшавского университета, Польша. Таким образом, форум стал крупнейшей научной площадкой России в выбранном направлении.



Участники форума в рамках двух круглых столов обсудили проблемы юридического образования и механизмы правовой защиты приёмных детей, проблемам гражданского и предпринимательского права, арбитражного процесса и третейского разбирательства, государственного суверенитета, а также научного сотрудничества экспертов в области международных отношений и правового обеспечения национальной безопасности стран Восточной Азии.



По итогам мероприятия приняли резолюцию. Участники форума высказались за его превращение в постоянно действующую научную площадку обсуждения и пополнения знаний о праве, государственных и политических системах актуальной и своевременной информацией по региону. Очередной форум пройдёт в 2019 году в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

