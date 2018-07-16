«Большой приз Алханая» разыграют в Забайкалье

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Соревнования начнутся 4 августа



В администрации Агинского Бурятского округа прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению открытого чемпионата Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» - «Большой приз Алханая». Это одно из самых популярных спортивных мероприятий, которое проводится у подножия священного Алханая ежегодно вот уже на протяжении 14 лет.



Приезд участников соревнований назначен на 3 августа, начало соревнований и торжественная церемония открытия пройдут 4 августа.



В этот раз в положение о соревновании внесли изменения и дополнения в части весовых категорий. По юношам допускаются 2001 год рождения и младше. Весовые категории юноши: до 45, 55, 65, 75 килограмм и свыше 75 кг. Весовые категории мужчины 63, 75, 92 килограмма, и свыше 92 килограмм.



По окончании основных соревнований проводится абсолютное первенство по юношам и мужчинам. Форма одежды: головной убор, шуудаг, пояс и мягкая обувь, каждый участник должен иметь своего заhуул - секунданта в национальной одежде, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



- Турнир «Большой приз Алханая» положил начало возрождению бурятской борьбы. С каждым разом он собирает всё больше участников не только из Агинского округа, Забайкальского края, Бурятия, но и других регионов и дружественной Монголии. В прошлом году в нем приняли участие рекордное количество спортсменов – 170 человек. Тогда решением организационного комитета в положение чемпионата впервые были включены 5 юношеских весовых категорий, чтобы привлечь в борцовские поединки молодёжь. В этом году среди взрослых появились 2 категории в тяжёлом весе - 92 килограмма, свыше 92 килограмм. Интерес к национальной борьбе растёт, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края -руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев.



Справка:



Турнир берёт своё начало с 2005 года, когда на научно-практической конференции, прошедшей по инициативе главы администрации Агинского Бурятского автономного округа Баира Жамсуева, собравшей теоретиков и практиков бурятской борьбы со всех районов этнической Бурятии, были приняты единые правила и определено основное время поединка - пять минут.



Если же в основное время не определится победитель, выделяется дополнительная минута с захватом за шуудаг до тех пор, пока один из борцов не коснётся земли. Чемпионами самого первого турнира стали мастер спорта международного класса Баир Базаров (Челутай) и Зориг Жамбалов из села Догой. В финале абсолютного первенства сошлись Баир Базаров и Владимир Дагбаев, спортсмен из Бурятии. Спортивная удача, а с нею и победа, звание абсолютного чемпиона первого турнира по бурятской борьбе «Барилдаан» - «Большой приз Алханая» улыбнулись улан-удэнцу.

