На Байкале проверят пляжи и соберут мусор со дна

В акции по безопасности на воде участие примут все желающие



Для усиления системы безопасности на территории Байкала с 6 по 10 августа на его побережье запланирован комплекс практических мероприятий с большим числом участников – от органов власти и силовых структур до местного населения. На протяжении недели одновременно в Иркутской области и в Бурятии, где находится акватория Байкала, дополнительному контролю подвергнется организация туристических маршрутов, а также излюбленные места отдыха граждан.



- Байкал – одно из популярнейших мест отдыха и экстремального туризма. Сибиряки гордятся, что самое глубокое и пресноводное озеро планеты расположено в Сибири, а наша задача совместно с органами власти обеспечить максимально безопасное пребывание всех, кто посещает эти удивительно красивые, самобытные места. По большому счёту, безопасность отдыхающих - это престиж государства, поскольку в прибайкальский регион ежегодно приезжают миллионы туристов со всего мира, - пояснил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.



Принять участие в акции могут все желающие, в том числе и туристы. Участникам предстоит охватить как можно больше «диких» пляжей, детских оздоровительных лагерей и туристических баз, расположенных вблизи озера. Надзорные службы проверят соблюдение норм безопасности владельцами лодок, катеров и гидроциклов, в том числе осуществляющих перевозки людей и предлагающих водные развлечения.



Частью акции станет генеральная уборка мусора с прибрежной зоны и со дна водоёма. Активистам ОНФ помогут профессиональные водолазы МЧС, которые при использовании специального оборудования и снаряжения имеют возможность достать из воды не только бытовой мусор, но и автомобильные покрышки, технические отходы судов, разрушенные береговые ограждения, другие металлоконструкции.



Анализ слабых мест ляжет в основу документа с конкретными предложениями и рекомендациями для руководителей регионов и органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

