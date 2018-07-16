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На Байкале проверят пляжи и соберут мусор со дна

Общество, 
В акции по безопасности на воде участие примут все желающие

Для усиления системы безопасности на территории Байкала с 6 по 10 августа на его побережье запланирован комплекс практических мероприятий с большим числом участников – от органов власти и силовых структур до местного населения. На протяжении недели одновременно в Иркутской области и в Бурятии, где находится акватория Байкала, дополнительному контролю подвергнется организация туристических маршрутов, а также излюбленные места отдыха граждан.

- Байкал – одно из популярнейших мест отдыха и экстремального туризма. Сибиряки гордятся, что самое глубокое и пресноводное озеро планеты расположено в Сибири, а наша задача совместно с органами власти обеспечить максимально безопасное пребывание всех, кто посещает эти удивительно красивые, самобытные места. По большому счёту, безопасность отдыхающих - это престиж государства, поскольку в прибайкальский регион ежегодно приезжают миллионы туристов со всего мира, - пояснил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Принять участие в акции могут все желающие, в том числе и туристы. Участникам предстоит охватить как можно больше «диких» пляжей, детских оздоровительных лагерей и туристических баз, расположенных вблизи озера. Надзорные службы проверят соблюдение норм безопасности владельцами лодок, катеров и гидроциклов, в том числе осуществляющих перевозки людей и предлагающих водные развлечения.

Частью акции станет генеральная уборка мусора с прибрежной зоны и со дна водоёма. Активистам ОНФ помогут профессиональные водолазы МЧС, которые при использовании специального оборудования и снаряжения имеют возможность достать из воды не только бытовой мусор, но и автомобильные покрышки, технические отходы судов, разрушенные береговые ограждения, другие металлоконструкции.

Анализ слабых мест ляжет в основу документа с конкретными предложениями и рекомендациями для руководителей регионов и органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Байкал
 
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