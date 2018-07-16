Владельца груза оштрафовали
13 июля во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автотранспорта выявили нарушение правил перевозки ветеринарного груза.
Из Красноярского края в Амурскую область перевозили 16 голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».
Водитель привлечён к административной ответственности, наложен штраф. Документы на перевозимых животных предоставлены, они проследовали в пункт назначения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Скот без документов задержали в Слюдянке
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